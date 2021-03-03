В АТОР оценили намерения отельеров России «задрать цены до небес»

Эксперты не ожидают в грядущем курортном сезоне «ценового беспредела» в российских отелях. Такую оценку дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, сообщается на портале организации.

«Отельеры учли ошибки прошлого. Задирать цены до небес они не будут», — прокомментировала она намерения руководства отечественных объектов размещения.

По словам Ломидзе, благодаря динамическому ценообразованию у подавляющего большинства популярных отелей и у туроператоров спрос напрямую влияет на цену — в случае его понижения начнется и снижение цен.

Специалистка также сообщила, что в настоящее время особо раскупаются туры в отели премиального сегмента, и стоимость размещения там в среднем по сравнению с прошлым годом выросла на 15 процентов, при этом в среднем сегменте — на 10 процентов.

В целом же в начале весны спрос на летние туры по России по раннему бронированию превышает показатели 2019 года в среднем на 30 процентов, особой популярностью пользуются курорты Черноморского побережья.

29 января сообщалось, что многие отели Крыма начали массово корректировать ценовую политику и устанавливать стоимость размещения по новой модели, с учетом опыта минувшего года, когда в стране на фоне пандемии коронавируса были введены жесткие ограничения. Теперь они работают по принципу динамического ценообразования — к работе по такому принципу переходит все больше и больше объектов размещения полуострова, так как он более эффективен.