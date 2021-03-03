На борту самолета в Австралии выявили «российский» вариант коронавируса

В Австралии на борту самолета авиакомпании Qatar Airways у двух пассажиров был выявлен «российский» вариант коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о рейсе QR898, прилетевшем 17 февраля в Брисбен из Дохи, на борту которого находились 74 человека. По информации издания, у двух путешественников тест дал положительный результат на так называемый новый штамм COVID-19.

«"Российский" вариант не вызывает особую обеспокоенность, но, поскольку он считается очень новым, мы будем осторожными, пока не узнаем больше о его инкубационном периоде и способе распространения», — заявили в местной здравоохранительной организации Queensland Health.

Предполагается, что все прибывшие указанным рейсом туристы будут вынуждены пройти тестирование на COVID-19 и выдержать двухнедельный карантин.

Ранее 3 марта сообщалось, что российского туриста, прилетевшего с острова Занзибар, экстренно госпитализировали в Татарстане из-за двусторонней пневмонии. Неизвестного мужчину увезли в больницу сразу из аэропорта Казани. Врачи поставили ему диагноз «двусторонняя пневмония», однако, по словам медиков, ПЦР-тест на коронавирус оказался отрицательным.