Козленок-циклоп с двумя зрачками в одном глазу родился на Филиппинах

Одноглазый козленок-мутант родился в провинции Тарлак на Филиппинах. Об этом сообщает издание Daily Star.

19 февраля 51-летняя Эвенлин Бала (Evenlyn Bala) заметила, что ее коза испытывает трудности при родах. Семья вызвала ветеринара, чтобы помочь козе.

Спустя час животное родило козленка. Вид новорожденного шокировал хозяйку. На записи видно, как козленок-мутант лежит на земле и просит молока.

Его единственный глаз с двумя зрачками располагался по центру морды. Кроме того, у животного не было носа, поэтому ему приходилось дышать только через рот. Изо рта козленка высовывался язык. Семье приходилось кормить детеныша при помощи пипетки, так как питаться самостоятельно он был не способен.

Дочь Балы Шенна (Shaenna) рассказала, что ее мать закричала, когда впервые увидела козленка-циклопа.

Семья назвала новорожденного Теодором, что означает «подарок от бога». «Мы были поражены, смущены и напуганы одновременно», — сказала Шенна.

Ветеринар Тонни Боллгед (Tonny Ballgad) отметил, что, по всей видимости, у козленка были врожденные аномалии, которые начали проявляться еще при формировании плода. Он предположил, что причиной появления на свет животного-мутанта могла стать несовместимость генов его родителей.

Ранее сообщалось, что собака в муниципалитете Тангалан провинции Аклан на Филиппинах родила щенка с одним глазом, расположенным по центру морды. Циклоп умер вскоре после того, как появился на свет.