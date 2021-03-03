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Жириновский предложил обязать чиновников пробовать школьную еду

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обязать чиновников пробовать школьную еду. Соответствующую инициативу политик опубликовал в своем Telegram-канале, комментируя отравление школьников в Красноярске.

«Лучший способ заставить чиновников по-настоящему контролировать качество питания — обязать их самих пробовать то, что готовят для детей», — написал он.

По его мнению, сотрудники Роспотребнадзора должны сами снимать пробу в тех партиях еды, которые развозят по школам. Он отметил, что сегодня школьное питание одно из самых небезопасных в сфере общепита.

Жириновский призвал ужесточать меры контроля за питанием в школах, в частности, ввести персональную ответственность повара. «Он сто раз подумает, прежде чем немытые овощи в салат нарезать или мясо с запашком сварить», — заключил либерал-демократ.

2 марта стало известно, что за последние две недели в 25 школах Красноярска отравился 91 ребенок в возрасте от семи до 14 лет. Продукты во все пострадавшие школы доставлял один и тот же поставщик. В образцах продукции специалисты выявили ДНК возбудителя иерсиниоза. По словам главы города, двое ответственных за школьное питание лишились постов.

Ранее в январе отравление было диагностировано у более 90 учащихся школ Красноармейска.

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