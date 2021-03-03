ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной

Евросоюз собирается пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной в 2021 году. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

По его словам, пересмотр завершится уже в этом году. «В следующем году вместе с украинской властью мы примем решение, как развить и усилить партнерство», — отметил он.

О том, что процесс пересмотра уже начался, в феврале объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом подписано в 2014 году, однако сразу оно не вступило в силу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-участниц ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ.

Для этого, по требованию Амстердама, в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз. Кроме того, отказано и в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Соглашение также не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.