Мир
 
Последние новости
В России разработали предсказывающий тяжесть COVID-19 «калькулятор»
Митрополит назвал либеральное движение в России «дном ада» и осудил подростков
Сын офицера НКВД пожаловался в полицию на правнука расстрелянного мужчины
Назван способ получать пенсию в 50 тысяч рублей
В Москве состоится премьера нового шоу Полины Гагариной
Россиянин выяснил у жителей Абхазии их отношение к русским и поделился выводами
Большунов упустил бронзу на чемпионате мира
Моргенштерн и Егор Крид оказались в списке возможных участников «Евровидения»
Раскрыто новое коварство коронавируса
Соловьев призвал мать Собчак разобраться с дочерью
Новости партнеров
Прослушать новость

ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Евросоюз собирается пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной в 2021 году. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

По его словам, пересмотр завершится уже в этом году. «В следующем году вместе с украинской властью мы примем решение, как развить и усилить партнерство», — отметил он.

О том, что процесс пересмотра уже начался, в феврале объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом подписано в 2014 году, однако сразу оно не вступило в силу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-участниц ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ.

Для этого, по требованию Амстердама, в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз. Кроме того, отказано и в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Соглашение также не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина назвала сроки решения вопроса о членстве в ЕС
Украина и Евросоюз начали пересмотр соглашения об ассоциации
Подсчитан размер помощи Украине от Европы