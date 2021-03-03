Внук Фиделя Кастро похвастался роскошным Mercedes во время кризиса и был обруган

Внук кубинского лидера Фиделя Кастро — Сандро Кастро — похвастался роскошным автомобилем Mercedes во время экономического кризиса, который возник в стране из-за пандемии коронавируса, и подвергся критике в сети. На соответствующую дискуссию в Twitter обратили внимание журналисты портала Semana.

В ролике, который длится около 30 секунд, Кастро запечатлен за рулем роскошного Mercedes Benz во время поездки по одной из автомагистралей на высокой скорости. «Мы ведь люди простые, но время от времени нужно доставать эти игрушки, раз они стоят у нас дома. Вы меня понимаете? Двигатель, похоже, шестицилиндровый, не так ли? Смотрите, как шикарно он едет на скорости 140 километров в час. Отлично!» — произносит он на кадрах видео.

Пользователи сети обругали молодого человека за демонстрацию своей роскошной жизни в сложный для страны период. «Кто заплатил за новую игрушку Сандро Кастро? Чем этот мальчик из "скромной" семьи занимается, чтобы покупать себе такие вещи?», «Я знаю, что он даже не доучился и никем не работает. Он просто спекулянт, который подбирает все, что падает ему под ноги», «Я в ярости. Люди передвигаются в автобусах и заражаются COVID-19, многие не могут купить лекарства и прожить жизнь свободно. До каких пор мы будем оставаться рабами, которые платят за их роскошь?», «Он унаследовал состояние от деда», — возмущались они.

Известно, что семья наследников Кастро владеет элитными барами кубинской столицы, гостями которых являются самые богатые семьи страны. В их число входят EFE Bar Cuba, Fantaxy и Espacio La Habana.

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