В России обвинили Украину в эскалации конфликта в Донбассе

Украина провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе. С таким обвинением выступил полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ )Борис Грызлов, передает РИА Новости.

По словам Грызлова, участники группы обсудили новую волну нарушений со стороны Киева на линии соприкосновения. Он отметил, что речь идет не о спровоцированных и случайных нарушениях, а о целенаправленных действиях.

Грызлов уточнил, что наблюдатели подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил, а также размещение боевой техники ВС Украины в жилых районах.

Он добавил, что урегулирование конфликта будет устойчивым только при реализации политической части Минских соглашений. По его словам, вопросы гуманитарного и экономического характера по-прежнему не решаются.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина» обвинил украинские власти в подготовке к вооруженному конфликту и нагнетании милитаристской риторики. Он пояснил, что все чаще в эфире главных телеканалов страны из уст ее руководства звучат призывы «убивать, что-то взрывать, подтягивать войска, отбирать что-то». По его словам, Киев уже давно готовится к реальной войне.