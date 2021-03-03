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Британцы задумали строить дома в стиле игры Minecraft

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Изображение: JaK studio

Британская студия дизайна и архитектуры JaK studio задумала строить дома в стиле известной компьютерной игры Minecraft. Сооружения будут представлять собой модульные кабины, которые можно использовать во время удаленной работы или отдыха на природе. Об этом сообщает Designboom.

Проект получил название «Домашний офисный модуль в кубе» или HOM3. На создание подобных домов разработчиков вдохновили современные условия жизни, когда из-за пандемии коронавируса люди были вынуждены перейти на удаленную работу. Дизайнеры обратили внимание на игру Minecraft, так как в ней геймеры могут трансформировать и адаптировать пространство под себя.

«В последние несколько лет наметилась тенденция создавать во дворах сараи и другие постройки, которые используются для работы или отдыха. Пандемия сделала подобные объекты только популярнее. Во время изоляции наша команда была очарована принципами игры Minecraft, которая позволяет людям трансформировать окружающую среду и настраивать ее под себя. Мы начали экспериментировать с идеей гибкой модульной микроархитектуры. Так, HOM3 переносит принципы, которые мы нашли в игровом мире, в реальное пространство и предлагает уникальное дизайнерское решение для современной жизни», — пояснил директор студии Джейкоб Лоу.

По задумке разработчиков, модули можно расположить на участке в городе или в поле, сделать из них шалаш в саду или хижину на пляже, а также разместить на дереве, создать отдельное пространство в офисе или прицеп для путешествий. При строительстве планируют использовать экологически чистые материалы, чтобы минимизировать количество отходов. На данный момент авторы проекта вместе с экспертами работают над созданием интерактивной платформы, где все желающие смогут придумать собственные кабины. Запуск запланирован на лето 2021 года.

В июне 2020 года Москомархитектура сообщила о планах строительства в Москве очистного сооружения «Мосводостока» в стиле игры Minecraft. Общую площадь объекта оценили в около тысячи квадратных метров. Здание захотели сделать из кирпича, затем отштукатурить и покрасить в черный цвет. После проведения работ к фасаду должны прикрепить алюминиевые панели, создав с помощью них 3D-эффект.

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