Британцы задумали строить дома в стиле игры Minecraft

Британская студия дизайна и архитектуры JaK studio задумала строить дома в стиле известной компьютерной игры Minecraft. Сооружения будут представлять собой модульные кабины, которые можно использовать во время удаленной работы или отдыха на природе. Об этом сообщает Designboom.

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Проект получил название «Домашний офисный модуль в кубе» или HOM3. На создание подобных домов разработчиков вдохновили современные условия жизни, когда из-за пандемии коронавируса люди были вынуждены перейти на удаленную работу. Дизайнеры обратили внимание на игру Minecraft, так как в ней геймеры могут трансформировать и адаптировать пространство под себя.

«В последние несколько лет наметилась тенденция создавать во дворах сараи и другие постройки, которые используются для работы или отдыха. Пандемия сделала подобные объекты только популярнее. Во время изоляции наша команда была очарована принципами игры Minecraft, которая позволяет людям трансформировать окружающую среду и настраивать ее под себя. Мы начали экспериментировать с идеей гибкой модульной микроархитектуры. Так, HOM3 переносит принципы, которые мы нашли в игровом мире, в реальное пространство и предлагает уникальное дизайнерское решение для современной жизни», — пояснил директор студии Джейкоб Лоу.

По задумке разработчиков, модули можно расположить на участке в городе или в поле, сделать из них шалаш в саду или хижину на пляже, а также разместить на дереве, создать отдельное пространство в офисе или прицеп для путешествий. При строительстве планируют использовать экологически чистые материалы, чтобы минимизировать количество отходов. На данный момент авторы проекта вместе с экспертами работают над созданием интерактивной платформы, где все желающие смогут придумать собственные кабины. Запуск запланирован на лето 2021 года.

В июне 2020 года Москомархитектура сообщила о планах строительства в Москве очистного сооружения «Мосводостока» в стиле игры Minecraft. Общую площадь объекта оценили в около тысячи квадратных метров. Здание захотели сделать из кирпича, затем отштукатурить и покрасить в черный цвет. После проведения работ к фасаду должны прикрепить алюминиевые панели, создав с помощью них 3D-эффект.

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