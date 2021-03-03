Путин предложил по-новому собирать доказательства по уголовным делам

Президент России Владимир Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам. Об этом глава государства заявил на коллегии МВД. Его выступление публикует ТАСС.

По его мнению, полицейским необходимо использовать передовые технологии в связи с изменениями криминальных угроз. Он напомнил о требовании тщательной оперативной проработки любого дела. Однако работа полицейских по проведению следственных действий и раскрытия преступлений была затруднена в сложных условиях 2020 года, вызванных пандемией.

Исходя из этого, нужно проработать вопрос о нововведениях в уголовный процесс в тех случаях, когда участники не могут прибыть на следственные действия в силу объективных причин.

По его оценке, в 2020 году правоохранительные органы действовали грамотно, четко и без сбоев в сложных условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции.