Путин заявил о необходимости защиты полицейских и их семей от любых угроз

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить защиту сотрудникам правоохранительных органов и их семей от любых угроз. Глава государства сообщил о проработке таких мер на коллегии МВД, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время идет работа над законопроектом, направленным на защиту правоохранителей и их близких. В нем будет предусмотрены меры против угроз в соцсетях.

Путин подчеркнул, что по всей строгости закона будут наказываться граждане, которые мешают работе полиции.

Ранее 3 марта глава государства высоко оценил работу сотрудников МВД в 2020 году. По его мнению, правоохранительные органы действовали грамотно, четко и без сбоев в сложных условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции.