Мужчина сделал из старых кроссовок новые за несколько минут и показал результат

Скупщик старых кроссовок Nike показал способ сделать из поношенной пары новую за несколько минут. Результатом своей работы он поделился в TikTok-аккаунте.

Житель Калифорнии Мигель Солорио под никнеймом theshowlorios заснял процесс преображения покрытой заломами обуви на камеру.

На кадрах он берет с полки старые белые кроссовки Nikе Air Force, сворачивает полотенце и вставляет его внутрь ботинка для сохранения формы. После этого мужчина покрывает мысок влажным полотенцем и аккуратными движениями проводит по нему нагретым утюгом. Тщательно прогладив обувь, он снимает с нее полотенце и «опционально» наносит на швы очищающее средство.

После этого Солорио демонстрирует эффект процедуры на камеру. Заметно, что все заломы на поверхности кожи кроссовок разгладились и она обрела свежий вид.

В сентябре 2020 года анонимная пользовательница соцсетей показала легкий способ отстирать белую обувь от грязи. Женщина опубликовала коллаж, показывая грязные кеды бренда Converse и то, как они выглядят после стирки. По ее словам, для чистки обуви она использовала средство Pink Stuff, которое продается в разных супермаркетах за один фунт стерлингов (96 рублей).