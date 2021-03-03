Россия
 
Последние новости
Кремль прокомментировал новые санкции США и ЕС
Задержаны начальники СИЗО и колонии Иркутской области после пыток осужденных
Кремль анонсировал ответ на санкции США и ЕС
Россиянам назвали лучшие для вложения денег виды недвижимости
В Госдуме дали оценку легитимности новых санкций ЕС
На Украине отказались верить в «тотальное наступление русских» в Донбассе
Российский госдолг оказался под угрозой из-за санкций США
США займутся обратной разработкой стелс-бомбардировщика B-2
Ведущая Первого канала вместе с семьей уехала из России
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль возмутился заявлением США о причастности ФСБ к инциденту с Навальным

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Утверждения властей США о причастности ФСБ к случившемуся с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) летом 2020 года возмутительны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Представитель Кремля сказал, что США использовали «дело берлинского пациента» в качестве повода для введения новых санкций в отношении некоторых российских граждан и организаций. «При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», — отметил Песков.

Во вторник, 2 марта, выводы Разведывательного сообщества США о причастности ФСБ к инциденту с Навальным оценил один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк. Он заметил, что Штаты сами имеют формулу изготовления этого яда.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Разработчик «Новичка» оценил выводы разведки США об инциденте с Навальным