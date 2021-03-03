Кремль возмутился заявлением США о причастности ФСБ к инциденту с Навальным

Утверждения властей США о причастности ФСБ к случившемуся с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) летом 2020 года возмутительны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Представитель Кремля сказал, что США использовали «дело берлинского пациента» в качестве повода для введения новых санкций в отношении некоторых российских граждан и организаций. «При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», — отметил Песков.

Во вторник, 2 марта, выводы Разведывательного сообщества США о причастности ФСБ к инциденту с Навальным оценил один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк. Он заметил, что Штаты сами имеют формулу изготовления этого яда.