Пара бросила работу ради обнаженных фотографий в путешествиях и прославилась

Танцоры из Бельгии и Шотландии бросили свою работу ради обнаженных фотографий в путешествиях и прославились в социальных сетях. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летняя Силке Мюйс (Silke Muys) из Гента и 30-летний Киран Шеннон (Kieran Shannon) из Глазго начали посещать разные страны вместе еще в 2019 году. Их увлечение позировать голышом возникло позже — когда в одной из своих поездок они поплавали в водопаде без одежды.

Тогда Мюйс и Шеннон решили выкладывать обнаженные кадры в Instagram на фоне различных достопримечательностей каждую неделю. В итоге у пары появились тысячи поклонников со всего мира.

«Когда мы начали видеть в подавляющем большинстве положительную реакцию людей, мы стали делиться нашим видением чаще. Людям нравится, как мы преподносим бодипозитив и свободу», — поделился Шеннон.

Тем не менее паре пришлось прервать свои поездки из-за коронавируса, однако за время пандемии они успели составить 10-летний план по будущим путешествиям. Возлюбленные хотят приобрести дом на колесах в Южной Америке и отправиться на нем через весь континент к Аляске.

В январе туристка из Бразилии, прилетевшая в Австралию и застрявшая в местном отеле на карантине, начала продавать свои обнаженные снимки через сервис OnlyFans. Аккаунт 27-летней Лейла Бурате (Leila Burate) становился все популярнее с каждым днем и уже вошел в топы на сайте. Однако туристка поделилась, что ей не хватает социального общения и она устала быть взаперти.