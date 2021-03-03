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Россиянин сломал ногу годовалому мальчику за ночной плач

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Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

Житель поселка Сузун в Новосибирской области сломал ногу годовалому сыну своей девушки. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Причиной конфликта стал ночной плач ребенка.

В ночь на 13 февраля 19-летний молодой человек находился у своей девушки, ее годовалый ребенок не мог уснуть и громко плакал. Тогда гость подошел и, схватив мальчика за левую ногу, вывернул ее. Медики констатировали перелом.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее житель Пермского края из-за взятого без разрешения куска колбасы выгнал на мороз детей сожительницы, мальчиков двух и четырех лет. Когда россиянин с возлюбленной распивали спиртное, один из малышей взял со стола кусок колбасы. В ответ на это мужчина разозлился и выставил мальчиков без верхней одежды за дверь.

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