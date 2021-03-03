Россиянин сломал ногу годовалому мальчику за ночной плач

Житель поселка Сузун в Новосибирской области сломал ногу годовалому сыну своей девушки. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Причиной конфликта стал ночной плач ребенка.

В ночь на 13 февраля 19-летний молодой человек находился у своей девушки, ее годовалый ребенок не мог уснуть и громко плакал. Тогда гость подошел и, схватив мальчика за левую ногу, вывернул ее. Медики констатировали перелом.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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