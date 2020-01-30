Россиянин сломал восьмилетнему сыну челюсть за грубый ответ матери

Житель поселка Оссора Камчатского края сломал сыну челюсть после того, как ребенок грубо ответил матери. Об этом сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета.

По версии следствия, после конфликта мужчина схватил мальчика за одежду, поднял на высоту собственного роста и с силой бросил на пол. Затем он ударил мальчика кулаком в лицо.

Против мужчины завели дело по пункту «в» части 2 статьи 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). До этого против него возбуждали дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Ранее сообщалось, что 60-летняя жительница Омской области ударила внука-пятиклассника тарелкой, пытаясь успокоить его. Мальчик нашел на улице петарды и начал их взрывать. Бабушка отругала его, на что ребенок отреагировал агрессивно, начал бить посуду и бросать стулья. После конфликта мальчик пожаловался на головную боль, в больнице у него нашли ушибленную рану головы. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, полиция проводит проверку.

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