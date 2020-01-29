Россиянка попыталась успокоить внука ударом тарелкой по голове

В Полтавском районе Омской области 60-летняя местная жительница ударила внука тарелкой, пытаясь успокоить мальчика. Об этом сообщает Om1.ru.

По информации портала, на прогулке во время катания на горке пятиклассник нашел петарды и начал их взрывать. Бабушка отвела его домой и отругала, на что ребенок с повышенной возбудимостью отреагировал агрессивно: он стал бить посуду и бросать стулья. В попытках успокоить мальчика 60-летняя бабушка ударила его по голове тарелкой.

После ссоры ребенок стал жаловаться на головную боль. Бабушка отвела внука в больницу, где у него обнаружили ушибленную рану головы. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, полиция проводит проверку.

Ранее стало известно о девочке из Санкт-Петербурга, которая поступила в больницу с многочисленными травмами и ушибами. Выяснилось, что отец девочки и его сожительница систематически истязали ребенка. Девочка попала в больницу после того, как отец избил ее палкой за то, что она не успела дойти до туалета. При этом, пишет RT, перед этим ребенка связали веревкой. Отец ребенка пояснил, что таскал шестилетнюю дочь за волосы, обрил ей голову и попытался вырвать зубы, издевался над девочкой, так как та слишком похожа на его бывшую жену.

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