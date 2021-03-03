Стало известно о готовности США топить корабли ВМФ России у берегов Сирии

В 2018 году подводная лодка США типа Virginia была готова топить корабли ВМФ России у берегов Сирии. Об этом стало известно Fox News.

Отмечается, что апрель 2018 года стал боевым дебютом для американской подлодки USS John Warner («Джон Уорнер»). Тогда она запустила шесть крылатых ракет «Томагавк» из Средиземного моря по территории Сирии. По данным Fox News, затем подлодка «погрузилась в воду и приготовилась потопить любые российские военные корабли, если они примут меры против любых кораблей ВМС США в этом районе, включая тот, который действовал как приманка и не запускал ракеты по Сирии».

В апреле 2018 года сообщалось, что на сирийскую Думу была сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. Запад обвинил в этом президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля того же года США и их союзники выпустили по республике более ста крылатых ракет.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия назвала атаку в Думе постановкой иностранных спецслужб. Позже ОЗХО нашла на территории Думы следы хлорина.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада. Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках вооруженных группировок.