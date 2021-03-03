Илон Маск создаст собственный город

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что сейчас создает новый город в штате Техас. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

«Создаю город Старбэйз, Техас», — написал предприниматель. По словам Маска, площадь у его собственного города будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.

Кроме того, он рассказал, что городе будут «очень хорошо относиться» к собакам, а его руководитель будет носить титул «дожа».

В декабре прошлого года Маск переехал из Калифорнии в Техас. Миллиардер пояснил, что в Техасе строится новый завод Tesla, и раскритиковал политику калифорнийских властей относительно предпринимателей. По словам Маска, ранее авиастроительные компании, как и многие другие, перенесли свою деятельность из Калифорнии в другие штаты.

В столице штата Техас — городе Остин — находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company, а в прибрежной деревне Бока-Чика расположен объект SpaceX. До переезда основным местом жительства бизнесмена считался Лос-Анджелес. Решение переехать Маск мог принять из-за высокого подоходного налога в Калифорнии, а переезд в Техас может сэкономить миллиарды долларов.

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