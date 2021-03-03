В России рассказали о «картинном» авианосце

Авианесущий корабль «Варан» представляет собой «огромную унифицированную платформу, на основе которой можно создать несколько типов больших надводных кораблей: авианосец, универсальный десантный, транспортно-госпитальное судно и даже судно обеспечения Арктической зоны», рассказывает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«Проект сейчас существует исключительно в виде компьютерной картинки. Тем не менее позволяет задуматься над тем, куда движется отечественное кораблестроение», — уверяет автор.

Обозреватель подчеркивает, что проект Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ) отличает модульность построения, что «должно ускорить производственный процесс, обеспечить масштабируемость строящихся кораблей, а самое главное — без особых усилий менять их профиль».

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Автор подчеркивает, что аналогичная технология в настоящее время внедряется, в частности, на заводе «Севмаш» (Северодвинск), где строятся атомные подводные лодки (АПЛ).

Литовкин напоминает, что Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин» уже «разработало линейку модульных необитаемых подводных аппаратов».

В феврале гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что «судно будущего — это экологически безопасная, интеллектуальная и обладающая ресурсом адаптации машина. Она изготовлена с применением новых материалов и имеет бионический дизайн».

В январе издание Forbes написало, что российские верфи до сих пор не оправились от постсоветского коллапса, в результате чего современная Россия строит не большие корабли, а гораздо меньшие фрегаты и корветы, а также подводные лодки.