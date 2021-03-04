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В Минздраве объяснили опасность коронавируса для пожилых

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

У пожилых людей мало молодых клеток, поэтому им тяжелее переносить коронавирус. Так опасность инфекции для данной возрастной категории объяснила главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева, передает РИА Новости.

Ткачева пояснила, что молодые, или «наивные», клетки, могут ответить на коронавирус. Она добавила, что COVID-19 — первая инфекция в истории человечества, которая значимо зависит от возраста.

Гериатр указала, что иммунитет пожилых людей в целом плохо отвечает на инфекцию и встреча с новым инфекционным агентом особенно опасна.

Ранее Ткачева рассказала, что пожилым людям нужна вакцинация от коронавируса, так как есть высокий риск тяжелого течения инфекции. По ее словам, одновременно с иммунной системой стареют и другие органы и системы организма, сосуды и мышца сердца становятся жестче, в связи с чем создается среда для тромбоза, а вирус увеличивает активность свертывающей системы крови.

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