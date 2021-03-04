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В Сенате США задумали ограничить полномочия президента

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Фото: Brian Snyder / Reuters

Американские сенаторы задумали ограничить полномочия президента США при применении военной силы. Авторами соответствующего законопроекта стали демократ Тим Кейн и республиканец Тодд Янг, сообщает ТАСС.

Поводом для изменения законодательства стали авиаудары по Сирии, которые американские военные совершили по приказу президента США Джо Байдена. «Авиаудары показывают, что исполнительная власть, независимо от партии, будет продолжать расширять свои военные полномочия», — заявили в Сенате. По мнению авторов проекта, действующие законы позволяют стране проводить «бесконечные войны» на Ближнем Востоке в течение двух десятков лет.

Отмечается, что речь идет об отмене инициативы, которую Конгресс принял после серии терактов в США в сентябре 2001 года. Согласно ей, американский президент может применять военную силу без согласования с законодателями.

Американские военные нанесли авиаудары по территории Сирии в ночь на 26 февраля. Их целью была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В результате авиаудара погибли не менее 17 человек. В Пентагоне пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.

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