SpaceX экстренно отменила испытания прототипа Starship

Компания SpaceX экстренно отменила испытания прототипа корабля Starship, которые проводились на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас. Трансляция велась на странице компании в Twitter.

Причиной отмены стали проблемы с двигателем. По словам диспетчера, сигнал об отмене запуска дал компьютер, однако почему это произошло, он не уточнил.

Планировалось, что прототип корабля поднимется на высоту около 10 километров в течение нескольких минут, после чего спустится обратно. Два предыдущих аналогичных испытания закончились взрывом при посадке.