Популярный рэпер выпустил самые длинные кеды Adidas в мире и удивил фанатов

Популярный эстонский рэпер Томми Кэш (Tommy Cash) выпустил самые длинные кеды Adidas Superstar в мире и удивил поклонников. Об этом сообщает Daily Star.

В своемInstagram-аккаунте 29-летний рэпер опубликовал снимок упомянутой обуви, состоящей из одного черного и одного белого ботинка. По его словам, тираж сильно ограничен, и для того, чтобы получить такую пару, нужно скачать приложение Adidas и зарегистрироваться на их розыгрыш. Победители, выбранные случайным образом, смогут приобрести кеды за 80 фунтов стерлингов (8399 рублей).

Несмотря на ограниченное количество ботинок, черно-белые кеды обычного размера будут доступны на сайте Adidas 3 марта 2021 года.

По словам Кэша, черный и белый цвета воплощают «ангела и дьявола», которые живут в нем. «Две противоположности, которые постоянно борются друг с другом. Зачем скрывать одну из сторон своей личности, когда они могут прекрасно сосуществовать друг с другом. В конце концов, они отражают мое настроение, которое меняется каждый день. И я буду с гордостью носить обе версии культового силуэта одновременно», — прокомментировал он.

Фанаты рэпера удивились дизайну и посмеялись над ним в комментариях. «Мои ноги готовы», «Наконец-то кеды моего размера», «Хорошие лыжи, беру», «Мой размерчик», «Бомба», — писали юзеры.

Ранее в марте скупщик старых кроссовок Nike показал способ сделать из поношенной пары новую за несколько минут. На кадрах он берет с полки старые белые кроссовки Nikе Air Force, сворачивает полотенце и вставляет его внутрь ботинка для сохранения формы. После этого он покрывает мысок влажным полотенцем и аккуратными движениями проводит по нему нагретым утюгом. Тщательно прогладив обувь, он снимает с нее полотенце и «опционально» наносит на швы очищающее средство.