Ценности
 
Последние новости
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининградской области
Вирусолог объяснил вероятность «вечного» заражения коронавирусом здоровыми людьми
ФСБ задержала готовившего теракт в Калининградской области россиянина
Россиянам посоветовали дезинфицировать квартиры
ФСБ задержала депутата-коммуниста и доставила на допрос
Британцам с ожирением предложили деньги в обмен на похудение
Apple засудят за сгоревший в кармане iPhone
Грузия договорилась о закупке миллиона доз вакцины из США
Стюардесса рассказала о происходящем в случае опоздания членов экипажа на рейс
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о своем состоянии после операции
Новости партнеров
Прослушать новость

Популярный рэпер выпустил самые длинные кеды Adidas в мире и удивил фанатов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @tommycashworld

Популярный эстонский рэпер Томми Кэш (Tommy Cash) выпустил самые длинные кеды Adidas Superstar в мире и удивил поклонников. Об этом сообщает Daily Star.

В своемInstagram-аккаунте 29-летний рэпер опубликовал снимок упомянутой обуви, состоящей из одного черного и одного белого ботинка. По его словам, тираж сильно ограничен, и для того, чтобы получить такую пару, нужно скачать приложение Adidas и зарегистрироваться на их розыгрыш. Победители, выбранные случайным образом, смогут приобрести кеды за 80 фунтов стерлингов (8399 рублей).

Несмотря на ограниченное количество ботинок, черно-белые кеды обычного размера будут доступны на сайте Adidas 3 марта 2021 года.

По словам Кэша, черный и белый цвета воплощают «ангела и дьявола», которые живут в нем. «Две противоположности, которые постоянно борются друг с другом. Зачем скрывать одну из сторон своей личности, когда они могут прекрасно сосуществовать друг с другом. В конце концов, они отражают мое настроение, которое меняется каждый день. И я буду с гордостью носить обе версии культового силуэта одновременно», — прокомментировал он.

Фанаты рэпера удивились дизайну и посмеялись над ним в комментариях. «Мои ноги готовы», «Наконец-то кеды моего размера», «Хорошие лыжи, беру», «Мой размерчик», «Бомба», — писали юзеры.

Ранее в марте скупщик старых кроссовок Nike показал способ сделать из поношенной пары новую за несколько минут. На кадрах он берет с полки старые белые кроссовки Nikе Air Force, сворачивает полотенце и вставляет его внутрь ботинка для сохранения формы. После этого он покрывает мысок влажным полотенцем и аккуратными движениями проводит по нему нагретым утюгом. Тщательно прогладив обувь, он снимает с нее полотенце и «опционально» наносит на швы очищающее средство.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Rapper Tommy Cash reveals 'world's longest shoes' as he teams up with Adidas
Мужчина сделал из старых кроссовок новые за несколько минут и показал результат
Женщина показала легкий способ отстирать белые кеды и вызвала недоверие в сети
Ценности
Ценности00:0122 января
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок

«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»

От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
14:1226 февраля

Девушка с ампутированными руками накрасилась на камеру и растрогала подписчиков

13:1226 февраля

Поклонники не узнали 58-летнюю Деми Мур на новом фото

12:1326 февраля

Девушка обманом получила субсидии, потратила их на роскошь и пошла под суд

Ценности00:01 3 января

«Столы ломились от черной икры, водка лилась рекой»

Как Молотов обеспечил жене роскошную жизнь, но не уберег ее от тюрьмы и стал врагом народа
11:2726 февраля

В украшении Меган Маркл увидели намек на пол ее будущего ребенка

10:1926 февраля

Бритни Спирс поделилась секретом своей стройности и обрадовала фанатов

09:1826 февраля

Девушка год скрывала новую татуировку из-за ее случайной отсылки к коронавирусу

Ценности00:0223 декабря 2020

«Копаем кэш лопатой»

Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
08:1226 февраля

Женщина раскрыла секрет идеальной фигуры Кендалл Дженнер на фото в бикини

03:5626 февраля

Знаменитости полюбили надевать обнажающие грудь бикини и запустили новый тренд

01:0626 февраля

Трансгендерная актриса снялась в обнажающем грудь топе для журнала

Россия
Минцифры предложило разрешить бизнесу использовать обезличенные данные россиян
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
«Скопинский маньяк» приехал в Москву
Михаил Горбачев«Ну вы меня понимаете»
Михаилу Горбачеву 90 лет. Что он говорил о США, перестройке, Ельцине и Иисусе Христе
Стало известно о сроках снятия ряда коронавирусных ограничений в Подмосковье
«Миллион на операцию мне самой не заработать»
Только срочная операция вернет Сашу к нормальной жизни. Ей нужна ваша помощь
В России обвинили Украину в эскалации конфликта в Донбассе
Все материалы
Мир
Помпео заявил о возможности своего участия в президентских выборах в 2024 году
«Есть вещи, которые нельзя совершать даже принцу»
Саудовский принц нажил много врагов на пути к престолу. Теперь его обвиняют в убийстве одного из них
Палата представителей США поддержала полицейскую реформу имени Джорджа Флойда
Николя СаркозиСуд отправил Николя Саркози в тюрьму за коррупцию
Бывший президент Франции за подкуп судьи проведет год за решеткой
В Конгрессе США призвали Россию освободить осужденного американского студента
В Сенате США задумали ограничить полномочия президента
Все материалы
Бывший СССР
Представители Тихановской ответили на обвинения в попытке захвата Гомеля
«Он не может принимать адекватные решения»
В Армении армия пошла против Пашиняна из-за его слов об «Искандерах». У премьера не осталось союзников
В Молдавии сделали первую прививку от коронавируса
«У них свои интересы и цели»
Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
Зеленский привился от коронавируса
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Суд разрешил арестовать Анатолия Шария
Все материалы
Экономика
Путин поручил защитить россиян с кредитами
Найдется все
В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги
Матвиенко возмутилась ценами на цветы перед 8 Марта
Ответить за банкротство
Кредиторы «Дека» требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк»
Назван способ получать пенсию в 50 тысяч рублей
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Все материалы
Силовые структуры
Суд отпустил задержанного за создание ОПГ вора в законе Колю Киргиза
«На меня смотрело какое-то жуткое существо»
На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
Россиянин получил семь лет за стрельбу из пистолета в заполненном супермаркете
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Скопинский маньяк вышел на свободу после 17 лет заключения
«Прибыль делят смотрящие и надзиратели»
 
Охранник признался в надругательстве над ученицами российской школы
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Хоккеиста Панарина обвинили в избиении девушки
Бывший тренер припомнил историю 10-летней давности. Но не привел никаких доказательств
Взять столицу
Суперматч «Челси» — МЮ и замах «Сити» на 14-ю победу подряд — главные интриги тура АПЛ
Настя Люкин«Я горда быть русской и выступать за Америку»
Советские чемпионы уехали в США за лучшей жизнью. Как их дочь выиграла Олимпиаду и стала звездой
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Все материалы
Культура
Назван лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»
Без вены виноватая
Героин для поп-звезды, новые супергерои Marvel и ЛГБТ-школьники: главные сериалы марта
Сериал «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус»
«Он стал мужчиной-любоголиком, дамским угодником, ходоком»
История россиянина, который пытался купить любовь, но не нашел ее и стал клиентом психотерапевта
«Борат 2» получил «Золотой глобус»
От блюза до «абъюза»
Земфира выпустила первый альбом за восемь лет. Каким он получился?
Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»
Все материалы
Интернет и СМИ
Яровая нажаловалась Бастрыкину на TikTok
«Все только и делают, что хвалят себя»
Маск зовет на разговор Путина, Соловьева банят биониклы: что не так с нашумевшей соцсетью Clubhouse?
Иностранцы заподозрили двойное куриное яйцо в связях с Россией
Метаморфозы жизни
Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
Ведущим «Дома-2» придумали новое шоу
«Люди жаждут интимного опыта»
Порноактрисы хотят доказать миру, что они обычные люди. Для этого они покоряют YouTube
Соцсети начнут отчитываться об удалении запрещенного в России контента
Все материалы
Ценности
Модель OnlyFans объяснила достижение эффекта аномально тонкой талии на фото
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
Стилистка раскрыла необычный способ обновить гардероб без вложений
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
Женщина запустила бренд косметики и заработала 3 миллиона рублей за 20 дней
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Парень устал от отказов в работе из-за его лица, сделал пластику и стал моделью
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
На Украине появятся почтовые марки с голыми женщинами
Козленок-циклоп с двумя зрачками в одном глазу родился на Филиппинах
«Одним утром я проснулась и поняла: блин, а я не в кино»
История россиянки, которая переехала в Милан за любовью и нашла дело всей жизни
Знакомые много лет подруги оказались разлученными в детстве сестрами
Мальчик поймал гигантскую рыбу вдвое тяжелее себя
Все материалы
Kia опубликовала фотографии салона большого седана K8
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 3
Десять вопросов для тех, кто кое-что смыслит в автомобилях
Российский Subaru XV обновился и подорожал
Mitsubishi Pajero Sport для России: объявлены цены и комплектации
До дилеров новинка доберется в мае 2021 года
Объявлены полуфиналисты конкурса «Всемирный автомобиль года»
Toyota Yaris: автомобиль года в Европе
Победитель и финалисты конкурса Car of the Year 2021
Volvo представила электрическое кросс-купе C40 Recharge
Все материалы
Дом
Квартиры в Москве подорожали по инерции
«У меня начались панические атаки»
История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
Джонсон создаст благотворительный фонд для оплаты «золотых обоев» в квартире
Интимная зона
У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
Британцы задумали строить дома в стиле игры Minecraft
Илон Маск создаст собственный город
Уперлись в потолок
Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы