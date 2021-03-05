Россиянин угрожал мэрии устроить теракт из-за сломанного телевизора

Житель города Артема Приморского края задержан за угрозы местной мэрии террористическим актом в том случае, если ему не починят телевизор. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает портал VL.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина позвонил в диспетчерскую администрации города и пожаловался на отсутствие телевизионного сигнала в течение нескольких дней из-за компании-провайдера, которая не устраняет проблемы. Разговор проходил в грубой форме, в конце звонивший пригрозил устроить теракт, если его телевизор не начнет работать в ближайшее время.

Сотрудники полиции немедленно отреагировали на угрозу и занялись поисками анонима. Через некоторое время его личность была установлена. 60-летнего гражданина задержали, он полностью признал свою вину. Мужчина объяснил свой поступок тем, что не мог оставаться в душевном равновесии из-за долгого отсутствия любимых телевизионных передач.

Согласно 207 статье УК РФ, пенсионеру грозит наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей либо ограничения свободы на срок до трех лет. Его уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.