Российский полицейский изготовил «бомбу» и подбросил в университет

В Тюмени суд оштрафовал на 200 тысяч рублей полицейского, который изготовил муляж бомбы и отчитался о его обнаружении. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на сайте Калининградского районного суда.

Мужчине вменяется часть 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Свою вину он полностью признал.

По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов изготовил подделку 21 мая, находясь на суточном дежурстве на территории Тюменского института повышения квалификации МВД. Он приклеил на коробку из-под обуви пояснительную записку с надписью «Бомба», упаковал ее в черный пакет и обмотал липкой лентой, а затем оставил возле одного из корпусов общежития.

После этого полицейский вернулся к несению дежурства. Во время обхода территории он якобы обнаружил данный предмет, продемонстрировал его старшему караула и отчитался об этом дежурному ТИПК МВД России.

Как сообщает издание «Новый день», общежитие было эвакуировано. На место прибыли сотрудники скорой, управления Росгвардии по Тюменской области, 32-го пожарного отряда по Тюменской области, УМВД России по Тюмени.

Уточняется, что таким образом сотрудник хотел получить внеочередную увольнительную.

В тюменском управлении МВД отметили, что сотрудник патрульно-постовой службы был уволен из полиции.

23 июля сообщалось, что в Екатеринбурге задержали двух человек, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город за день до этого.

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