Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина

В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне. Об этом сообщает Znak.com.

Одного из задержанных зовут Михаил Трачум, ему 19 лет. О втором известно, что он работает дворником и убирал двор рядом с маршрутом следования кортежа. «Парни сидели, выпивали и вдруг решили проверить — а что будет если…» — рассказал источник в силовых структурах.

Подозрительную коробку нашли на улице Машинной за 15 минут до того, как там должен был проехать президент. Она была перевязана красной лентой, внутри лежала обмотанная синей клейкой лентой бутылка, коробка с камнями и торчащими наружу проводами, перемотанная красной изолентой. Внешне «муляж» напоминал настоящую бомбу.

Злоумышленников вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Они оказались местными жителями, ранее судимыми, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Сами "герои" сообщили на допросе, что хотели проверить, насколько оперативно среагируют силовики», — сказал он, добавив, что никакой угрозы предмет не представлял, «это была лишь злая шутка».

В местном районном суде сообщили, что задержанный Трачум ранее был судим за кражу и умышленную порчу чужого имущества. Сейчас он находится на свободе. Ведется доследственная проверка.

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