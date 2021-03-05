Объяснена тяга российских критиков «поучать и отчитывать»

Главный редактор «Афиши Daily» Трифон Бебутов осудил критиков, которые занимаются критикой других критиков. Его колонка была опубликована на сайте издания.

По мнению автора, в последнее время разборки между представителями профессии начали играть важную роль, однако его эта ситуация не устраивает. Он указал на то, что причиной для таких конфликтов, как правило, становятся обвинения в наличии привилегий и отсутствии экспертизы. В итоге одни критики навязывают другим свое мнение, что, как считает Бебутов, представляет из себя моральный диктат.

«Риторика диктата не просто пафосна — опасна. Она предполагает размежевание, единообразие и огораживание. Увы, объединять у них и не стоит задачи, так как с "людьми правильных оценок" они уже давно вместе, теперь им хочется с высоты своей правильности всех поучать и отчитывать», — написал главный редактор «Афиши Daily».

В качестве примеров он привел несколько недавних скандалов, случившихся в этой отрасли. Так, кинокритик Мария Кувшинова обвинила своего коллегу Антона Долина в коррупции, шеф-редактора сайта журнала «Искусство кино» Зинаиду Пронченко раскритиковали за то, что она, будучи гетеросексуальной женщиной, презентует ЛГБТ-картину «Супернова». При этом Бебутов напомнил, что фильм о темнокожем гомосексуале «Лунный свет» снял «вполне себе гетеросексуал» Барри Дженкинс.