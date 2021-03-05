Названа причина для роста цен на нефть и газ

Цены на нефть и газ могут резко вырасти, если инвестиции в добычу углеводородов прекратятся. Такую причину назвал глава «Газпром нефти» Александр Дюков, его слова приводит ТАСС.

«Без инвестиций в традиционные ресурсы мы рискуем прийти к ситуации дефицита и резкому росту цен на энергоносители», — сказал он. Еще Дюков добавил, что доля газа в добыче «Газпром нефти» углеводородов в ближайшие годы может достигнуть 45 процентов.

В конце февраля стало известно, что доходы России от нефти и газа рухнули на 2,3 триллиона рублей в 2020 году (или на 30,4 процента). Их доля в общем объеме доходов уменьшилась с 39,3 до 28 процентов. По подсчетам Счетной палаты, цена барреля нефти Urals в среднем составляла 43,3 против 63,9 доллара в 2019-м.

По итогам заседания ОПЕК+ 4 марта страны договорились не наращивать в апреле добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. В свою очередь, Саудовская Аравия сохранит свое дополнительное сокращение в один миллион баррелей в сутки. Кроме того, страны альянса согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки.