Новак оценил перспективы возвращения спроса на нефть

Вице-премьер России Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+ оценил перспективы возвращения спроса на нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается», — сказал Новак. По его словам, в будущем есть признаки восстановления экономики и спроса на нефть. Министр выразил надежду на то, что 2021 год в этом отношении станет ключевым.

По итогам заседания стран ОПЕК+ 4 марта страны договорились не наращивать в апреле добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. В свою очередь, Саудовская Аравия сохранит свое дополнительное сокращение в один миллион баррелей в сутки. Кроме того, страны альянса согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки.

В марте 2020-го предыдущая сделка о сокращении добычи развалилась: тогда Саудовская Аравия требовала снизить производство в рамках ОПЕК на 1,5 миллиона баррелей на фоне падения спроса из-за пандемии, Россия выступала против такого сокращения. В итоге нефтяные цены рухнули почти на 30 процентов. К концу апреля фьючерсы WTI и вовсе ушли в отрицательные значения, отлетев до минус 40 долларов за баррель. Потом крупнейшие производители нефти договорились с мая 2020 года сократить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки, уровень должен сокращаться постепенно в течение двух лет.