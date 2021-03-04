Цена на нефть взлетела

В ходе торгов в четверг, 4 марта, стоимость нефти марки Brent взлетела выше 67 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Цена поднималась до 67,03 доллара. Нефть WTI торговалась по цене в 64,08 доллара за бочку.

Это произошло на фоне решения участников сделки ОПЕК+, они не стали наращивать предложение нефти оставив ее на нынешнем уровне, передает Bloomberg. Саудовская Аравия также сохранит добычу нефти в апреле на прежнем уровне. Источник ТАСС утверждает, что страны ОПЕК + могут отложить восстановление добычи нефти на оговоренные 0,5 миллиона баррелей в сутки на май и распределить его на три месяца.

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Ранее в четверг, 4 марта, вице-премьер России Александр Новак выступил на министерской встрече ОПЕК+. Он сказал, что рынок нефти еще полностью не восстановился. «Рынок полностью не восстановился, но при этом мы находимся в гораздо более благоприятной ситуации. Впереди еще много неопределенности. Ключевым вопросом остается фактор распространения новой коронавирусной инфекции. Это сохранение локдауна», — отметил он.

Ранее Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) представило ежегодный прогноз по ценам на нефть в обозримом будущем. В ведомстве допустили, что к 2050 году цена на Brent возрастет до 173 долларов за баррель, хотя в пессимистичном прогнозе речь идет о 48 долларах. В ОПЕК считают, что в текущем году спрос замедлится на 100 тысяч баррелей в сутки и опустится до 5,8 миллиона баррелей.

В марте 2020-го предыдущая сделка о сокращении добычи развалилась: тогда Саудовская Аравия требовала снизить производство в рамках ОПЕК на 1,5 миллиона баррелей на фоне падения спроса из-за пандемии, Россия выступала против такого сокращения. В итоге нефтяные цены рухнули почти на 30 процентов. К концу апреля фьючерсы WTI и вовсе ушли в отрицательные значения, отлетев до минус 40 долларов за баррель. Потом крупнейшие производители нефти договорились с мая 2020 года сократить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки, уровень должен сокращаться постепенно в течение двух лет.