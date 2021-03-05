Украина пригрозила России радикальными шагами из-за конфликта в Донбассе

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук пригрозил России радикальными шагами, если Москва не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, ситуация с переговорами по Донбассу движется по кругу и никаких конструктивных предложений со стороны России нет. Кравчук указал на то, что Москва занимает странную позицию и считает себя наблюдателем, хотя никто ей таких полномочий не давал. «Поэтому если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами», — пояснил представитель Киева в ТКГ.

Кравчук добавил, что украинская делегация думает над предложениями на базе достигнутых договоренностей. «К сожалению, продвижения вперед нет, поэтому будем говорить как есть: ситуация в тупике, заблокирована Россией. Россия не хочет мира в Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она является сегодня, а может другой, но не лучше», — резюмировал он.

Бывший глава государства заверил, что украинская сторона не позволит России действовать так, как она хочет, и сделает все, чтобы «поставить Россию в рамки международного права».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал работу ТКГ по Донбассу театром абсурда, но заверил, что вопрос о присоединении к ней представителей США не стоит на повестке дня. При этом он обвинил Москву и самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) в затягивании переговорного процесса.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.