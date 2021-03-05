Бармен остался без работы из-за пандемии и выиграл 10 миллионов рублей

Бармен из британского графства Лестершир, оставшийся без работы из-за пандемии COVID-19, выиграл 100 тысяч фунтов стерлингов (10,3 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Бар, где работал 40-летний Джонни Райт (Jonny Wright), почти весь год был закрыт из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Средств не хватало даже на ноутбук для дочек, чтобы во время карантина те могли учиться удаленно.

«Мне хотелось подышать свежим воздухом, поэтому я прогулялся до соседнего магазина, чтобы купить жевательную резинку и какую-нибудь газировку», — рассказывает Райт. Ему дали три фунта (308 рублей) сдачи, которые он потратил на лотерейные билеты.

По дороге домой мужчина стер защитный слой и обнаружил, что выиграл 100 тысяч фунтов стерлингов. «У меня больные колени, потому что в молодости много играл в футбол, но мне было все равно — я побежал домой, как школьник», — утверждает он.

После победы в лотерее Райт купил автомобиль Mazda 6, выделил деньги на новые ковры и другие домашние расходы, а в будущем планирует отдохнуть с семьей за границей. Остаток выигрыша он собирается отложить на черный день.

Ранее супружеская пара из американского штата Вирджиния скоротала время в ожидании пиццы, купила лотерейный билет и выиграла миллион долларов. Они решили потратить выигрыш на покрытие долгов и покупку дома.