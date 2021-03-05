Рассекречены характеристики бюджетного флагмана Xiaomi

Xiaomi готовит недорогую версию флагмана Mi 11. Об этом сообщает издание MySmartPrice.

Информацию о новом устройстве рассекретили в консоли Google Play. В ней фигурирует девайс с названием Xiaomi Mi 11 Lite 5G и кодовым наименованием M2101K9G. Судя по названию, аппарат станет бюджетной версией представленного в конце 2020 года флагмана Mi 11. Также ожидается 4G-версия телефона. В описании модели говорится, что устройство будет иметь чип Snapdragon 765G с поддержкой связи пятого поколения и восемь гигабайт оперативной памяти.

Также в информации о девайсе говорилось, что телефон выйдет с экраном разрешением 1080x2400 пикселей и показателем плотности 440 пикселей на дюйм. Также из коробки смартфон получит актуальную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.

Сроки выхода гаджета не раскрываются. Однако журналисты считают, что факт появления аппарата в консоли Google Play означает, что девайс готов к релизу и анонс состоится в ближайшее время.

Ранее сетевые инсайдеры раскрыли информацию о том, что Mi 11 Lite получит IPS-экран с частотой обновления 120 герц, минимум шесть гигабайт оперативной и 64 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства появится тройная камера с объективами разрешением 64, 8 и 5 мегапикселей.