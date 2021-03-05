Трамвай протаранил девять автомобилей в российском городе

Трамвай протаранил девять автомобилей в Иркутске, один человек пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Storm».

Предварительной причиной аварии называют неполадки с тормозной системой. Водитель высадил пассажиров, заметив техническую неисправность, и по дороге в депо у трамвая отказали тормоза. На кадрах, опубликованных «Daily Storm», заметно, как он со всей скорости врезается в стоящие на дороге машины.

Мэр города поручил провести проверку технического состояния всего подвижного состава.

Ранее в московских Сокольниках водитель трамвая случайно оторвал рукоятку управления, когда она была в положении «Вперед», и на высокой скорости сбил два легковых автомобиля.