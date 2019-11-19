В Москве трамвай протаранил две легковушки и попал на видео

bazabazon / Telegram

В московских Сокольниках водитель трамвая случайно оторвал рукоятку управления, когда она была в положении «Вперед», и на высокой скорости сбил два легковых автомобиля. Об этом сообщает издание Baza.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как владелец автомобиля с регистратором съезжает с путей — предположительно, трамвай задел и его. Затем в кадре появляется трамвай, который на высокой скорости врезается в легковой автомобиль. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что у поезда Москва — Белгород на полном ходу отцепились восемь вагонов. По словам одного из пассажиров, они «не доехали 20 минут до Белгорода». На снятых им кадрах видно, что пассажиры поезда идут в темноте по шпалам.

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