В России пять грузовых вагонов сошли с рельсов

В Свердловской области сошли с рельсов пять грузовых вагонов, сообщается на сайте Свердловской железной дороги.

Инцидент произошел 6 августа в 21:10 по местному времени (19:10 мск) на 1604-м километре перегона Ильмовка — Ревда. Поезд следовал по маршруту Ярославль — Екатеринбург-Сортировочный. В результате схода вагонов с рельсов, часть из которых опрокинулась, был нарушен габарит соседнего пути, из-за чего движение поездов на участке Дружинино — Решеты осуществляется только по одному из них.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Ведутся восстановительные работы. По данному факту назначена доследственная проверка, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Ранее в июне на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги произошел сбой движения 26 поездов и трех «Сапсанов» в районе станции Сходня в Подмосковье. Причиной сбоя стала кража 1,5 тысячи метров кабеля неизвестными. В результате сбоя произошла задержка движения 26 поездов дальнего следования Москва — Санкт-Петербург и трех поездов «Сапсан».

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