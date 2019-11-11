Россиянам пришлось пешком догонять потерявший восемь вагонов поезд

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У поезда Москва — Белгород на полном ходу отцепились восемь вагонов. Об этом рассказал один из пассажиров, передает в понедельник, 11 ноября, «Белгород №1».

По словам мужчины, они «не доехали 20 минут до Белгорода». На снятых им кадрах видно, что пассажиры поезда идут в темноте по шпалам.

Как пишет «Белгород№1», родственники ожидали пассажиров три часа. Отмечается, что вагоны не сошли с рельсов и никто не пострадал.

В августе в Свердловской области сошли с рельсов пять грузовых вагонов. Поезд следовал по маршруту Ярославль — Екатеринбург-Сортировочный. В результате инцидента никто не пострадал.

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