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Полицейские посмеялись над трупом и попали под проверку

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Кадр: Zachary Ratcliffe

Двое полицейских из Ванкувера попали под проверку после появления в сети видео, где они смеются и фотографируются на фоне трупа. Об этом сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел на берегу озера в местном парке. Странное поведение полицейских снял возмущенный прохожий. На кадрах видно, как один из сотрудников в форме со смехом позирует на фоне трупа. Видео вызвало широкий общественный резонанс. На время проверки офицеров перевели на административные должности.

Обстоятельства смерти человека, с телом которого фотографировались полицейские, не раскрываются, однако в полицейском департаменте уточнили, что не считают ее подозрительной. Они пояснили, что офицерам было поручено оцепить место происшествия до приезда судмедэксперта.

Ранее сообщалось, что полицейский в США попал под следствие после того, как сделал шутливую валентинку на 14 февраля с фотографией Джорджа Флойда, погибшего в результате грубого задержания офицерами, с подписью «От тебя перехватывает дыхание».

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