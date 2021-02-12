Полиция США опубликовала видео с применением перцового спрея против ребенка

Полиция США опубликовала видео с нательных камер полицейских города Рочестер в штате Нью-Йорк, которые применили перцовый спрей против ребенка — 9-летней афроамериканки, мать которой и позвонила в полицию. Полную запись инцидента двухнедельной давности опубликовало местное отделение канала ABC.

Ролик опубликован в версии с сильным размытием, чтобы скрыть личность девочки. Женщина-офицер полиции на нем пытается успокоить ребенка, в наручниках усаженного в полицейскую машину, угрожает применить баллончик, а затем применяет его. После того, как это произошло, она садится в автомобиль и говорит, что девочка «сама виновата» в том, что произошло.

По поводу инцидента проходит внутреннее расследование. По данным издания, мать девочки, вызвавшая полицейских, никак не пыталась помочь им прекратить ее истерику и остановить сопротивление — она в этот момент была занята чем-то другим. Глава местной полиции первоначально заявил, что его сотрудники действовали строго по протоколу.