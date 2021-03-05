Фотограф раскрыла наиболее удачные позы для фото

Фотограф поделилась советами для наиболее удачных фотографий и раскрыла лучшие позы для фото. Об этом сообщает The Sun.

По словам Бонни Родригес Кшивицки (Bonnie Rodriguez Krzywicki), благодаря правильному расположению тела в кадре можно улучшить любой снимок. Например, фотографируясь на пляже в купальнике, эксперт порекомендовала встать на колени, выпрямить спину и отклонить голову назад, чтобы выглядеть более стройно.

Сидя спиной к камере, не стоит наклоняться вперед. Наоборот, нужно сесть прямо и поднять руки вверх или взять свои волосы на макушке. Такая поза удлинит тело и преобразит талию и осанку. Также, фотографируясь на корточках, нельзя ставить оба локтя на колени и упираться ими в лицо. Вместо этого лучше поставить одну ногу на носок и положить ладонь на колено, такая асимметричная поза создаст красивый силуэт.

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«Когда дело доходит до парных снимков, людям становится неловко. Это приводит к тому, что фотографии выглядят чрезмерно постановочными. Это легко исправить, выбрав более естественную позу. Можно поставить камеру на таймер и попробовать несколько разных вариантов», — порекомендовала Кшивицки.

Помимо этого, фотограф упомянула, что многие люди испытывают чувство тревоги во время съемки. Чтобы справиться с подобными эмоциями, женщина посоветовала отвернуться от камеры и вести себя так, как будто ее нет.

В январе модель показала способ выглядеть подтянуто на фото. Девушка объяснила, что для того, чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса. «Я выставляю одну ногу вперед и напрягаю мышцы живота — это кардинально меняет мой внешний облик. Затем я тяну вперед выдвинутую ногу, что разворачивает мои бедра и еще сильнее подчеркивает мой пресс», — поделилась героиня.