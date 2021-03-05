Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок и попали на видео

Жительница австралийского населенного пункта Лукастон, штат Тасмания, сняла на видео боксерский поединок двух кенгуру на обочине. На запись c животными обратило внимание издание Daily Mail.

Джудит Бренсон (Judith Branson) остановила машину, чтобы сделать видеозапись с сумчатыми, которые, по ее словам, «устроили настолько картинную драку, что за ее просмотр вполне можно было бы платить».

Не заметив присутствия автомобиля, кенгуру продолжали бороться до тех пор, пока один из них не решил, что пора ретироваться, чтобы пощипать траву.

Участниками драки были два молодых кенгуру. Уточняется, что это крупнейшие сумчатые Тасмании. Взрослые самцы достигают двухметрового роста и весят более 60 килограммов. Гигантские кенгуру известны своими толстыми хвостами.

Обычно дерутся между собой самцы кенгуру, которые пытаются доказать, кто главнее. Балансируя на мощных хвостах, они ожесточенно бьют, хватают и пинают противника. Проигрывает в схватке тот, кто первым прерывает борьбу и отступает.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс кенгуру нокаутировал мужчину, пытавшегося защитить своих детей. После этого животное убежало.