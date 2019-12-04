Большой рыжий кенгуру схлестнулся в драке с гигантским кенгуру и попал на видео

dailymail.co.uk

В австралийском штате Новый Южный Уэльс два кенгуру устроили «безобидный» поединок на глазах у сородичей. Видео с животными опубликовал таблоид Daily Mail.

На кадрах, снятых 21 ноября в приюте для диких зверей, большой рыжий кенгуру дерется с гигантским кенгуру, стоя на задних лапах. Особи «боксировали» лапами и толкали друг друга в вольере. Очевидцем произошедшего оказался сотрудник приюта, который держал ситуацию под контролем.

«Мой большой мальчик по кличке Бу, тот, что с красноватой расцветкой, играет с крайне дерзким молодым противником, — прокомментировал запись автор ролика. — Они не хотят сделать друг другу больно, просто резвятся. Бу мог бы при желании сильно его поколотить, но у него добрая душа».

Большой рыжий кенгуру — крупнейший вид кенгуру, обитающий на территории Австралии. Имеет длинные, заостренные уши и широкую морду. Взрослые самцы достигают 1,4 метра в длину и весят до 85 килограммов, а самки вырастают до 1,1 метра и 35 килограммов. Средняя продолжительность жизни большого рыжего кенгуру — 18-22 года.

По сравнению с другими видами, гигантские кенгуру охотнее контактируют с человеком, так как они распространены в наиболее населенных регионах — на востоке и юге Австралии. Представителям этого вида принадлежит рекорд по скорости — они могут разгоняться до 64 километров в час.

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