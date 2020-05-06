Пятилетний мальчик спас сестру от агрессивного кенгуру и получил тяжелые травмы

Пятилетний мальчик из австралийского штата Новый Южный Уэльс защитил свою трехлетнюю сестру от разъяренного кенгуру и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает издание The Mirror.

В понедельник, 4 мая, пятилетний Купер Хайнц (Cooper Heinz) и его трехлетняя сестра Джорджия играли на заднем дворе своего дома. Неожиданно на девочку напал полутораметровый кенгуру. Инстинктивно мальчик попытался спасти сестру от агрессивного животного. Он встал между ней и нападавшим и закричал сестре: «Беги, Джорджия!»

Мать детей Холли Мэдден (Holly Madden) в этот момент стояла в 25 метрах от детей. Она увидела, как животное сбило ее маленького сына с ног и прыгнуло ему на голову. Австралийка испугалась, схватила клюшку для крикета и с криком побежала на кенгуру.

Животное испугалось неожиданной атаки и скрылось. Купер получил глубокие раны на руках, теле и голове. После нападения мальчик, который страдает расстройством аутического спектра, не разговаривал ни с кем, кроме членов своей семьи, хотя до этого был очень общительным. После произошедшего оба ребенка боятся выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Брисбен не дал кенгуру утопить в реке собаку. Животное напало на пса после того, как тот облаял его и загнал в реку.

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