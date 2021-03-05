«Мисс Россия 2019» поедет на конкурс красоты «Мисс Вселенная»

Алина Санько из Ростовской области, в 2019 году получившая титул «Мисс Россия», будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная 2020». Об этом сообщает ТАСС.

За подготовкой российской участницы можно будет следить на странице «Мисс России» в Instagram. Санько будет заниматься фитнесом, английским языком, дефиле, проходить мастер-классы с ведущими российскими стилистами и визажистами. Кроме того, сборы будут включать разработку дизайна платья на финальный выход и создание национального костюма.

Я мечтала попасть на этот конкурс и я очень благодарна за эту возможность! 🙏🏼 В ближайшие два месяца я буду активно готовиться к финалу «Мисс Вселенная»!Нужно много всего успеть. Я очень люблю этот волнительный период перед международными конкурсами, который, надеюсь, и в этот раз увенчается достойным результатом. 🙏🏼💫🧚🏼‍♀️Со своей стороны, я приложу максимум усилий, чтобы представить Россию на высоком уровне!❤️ Друзья, мне очень важна ваша поддержка! Алина Санько Мисс Россия 2019

Новая обладательница титула «Мисс Вселенная» будет выбрана 16 мая в американском городе Холливуд, штат Флорида.

Ранее Алина Санько рассказывала, что увлекается поэзией и живописью. В детстве она занимала первые места на олимпиадах по искусству и даже становилась призером всероссийской олимпиады «Архитектура и искусство». Девушка занимается благотворительностью, помогает бездомным животным и планирует открыть приют для собак. Своей мечтой она назвала организацию и проведение поэтических вечеров.

В 2019 году Санько рассчитывала принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная», но не успела на него из-за проблем с визой. Ей удалось выйти в полуфинал и попасть в первую пятерку участниц по результатам зрительского голосования. В 2020 году международные конкурсы красоты не проводились из-за пандемии COVID-19. В результате новых «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» впервые в истории не выбирали два года.

Фото опубликовано @ms.alinasanko

«Мисс Вселенная» — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями. В 2002 году в конкурсе победила россиянка Оксана Федорова, однако через несколько месяцев она лишилась титула за несоблюдение контракта.

В декабре 2019 года конкурс красоты «Мисс Вселенная 2019» выиграла представительница Южно-Африканской Республики 26-летняя Зозибини Тунци. Она выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.