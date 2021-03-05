Юрий Стоянов назвал любимую сценку из «Городка»

Российский актер и ведущий Юрий Стоянов назвал любимую сценку из программы «Городок», над которой работал вместе с Ильей Олейниковым до 2012 года. Подробности создания скетча он сообщил в интервью YouTube-каналу «ещенепознер».

По словам Стоянова, она вошла в послесловие, то есть была показана перед титрами одного из выпусков. Сама сценка была снята в 1998 году. Он пояснил, что историю придумали буквально на ходу и сняли на пленочную Betacam-видеокамеру.

«Я шел мимо церкви на углу Моховой и Белинского, пытался набрать номер на телефоне, дальше голос стандартно говорил "на вашем счету не хватает денег, номер отключен за неуплату"», — вспомнил ведущий. Затем в кадре появлялись нищие, которые выстроились в линию.

Стоянов пересказал, как первому отдал телефон, второму — пальто, затем доставал остатки денег, а потом и сам кошелек. «Следующему снял часы, а когда ничего не осталось, последним становился сам. Это был образ кризиса 1998 года. Я считаю, это лучший сюжет», — рассказал актер.

В 1993 году Стоянов и Олейников вместе создали «Городок». Шоу выходило в эфир вплоть до смерти Олейникова в 2012 году. За телепроект актеры неоднократно становились лауреатами премии ТЭФИ в номинациях «Развлекательная программа» и «Лучший ведущий развлекательной программы».