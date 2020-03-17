В старом выпуске «Городка» нашли предзнаменование карантина из-за коронавируса

Илья Олейников и Юрий Стоянов...прекрасные актёры ! Это снимали ещё при жизни Ильи, он умер в 2012 году, а вирус... жив! Фото опубликовано @angelina_vovk

Пользователи сети обратили внимание на один из скетчей актеров Ильи Олейникова и Юрия Стоянова из программы «Городок», выходившей до 2012 года. Фрагмент опубликовала в том числе актриса и телеведущая Ангелина Вовк в своем Instagram-аккаунте.

«Моя милиция меня бережет! Илья Олейников и Юрий Стоянов...прекрасные актеры! Это снимали еще при жизни Ильи, он умер в 2012 году, а вирус... жив!» — написала она. Многие пользователи в комментариях к публикации заметили, как ситуация напоминает сегодняшнюю в разных странах мира. Некоторые нашли в выпуске предзнаменование введения карантина из-за коронавируса.

Также про видеоролик вспомнили и на YouTube. Под старым скетчем стали появляться новые комментарии. Пользователи писали про «привет из 2020-го» и признали, как это вновь актуально. «Шикарные актеры даже не догадывались, насколько они проницательны», — заметил другой юзер.

По сюжету юмористической сценки сотрудник ДПС останавливает мужчину и сообщает ему, что ехать дальше нельзя, так как в поселке введен карантин из-за вируса. «Может я повязку марлевую напялю, или что там положено?» — предложил россиянин, но получил отказ. После этого мимо проезжает водитель на черном джипе и его не останавливают. Возмущенный мужчина спрашивает, почему милиционер так поступил. В ответ Олейников в образе сотрудника правоохранительных органов отвечает, что «и их вирус возьмет, но их не жалко».

Чуть раньше в марте на видео обратили внимание и юзеры портала «Пикабу». «Думал, это доктор везет вакцину от вируса, а гаишник его не пропустит», — написал K750i, ожидая другого сюжетного поворота. По словам Marehgul, видео оставило у него двоякое впечатление: «Вот и не поймешь, чернуха это или добротуха».

Ранее журналистка британского таблоида The Sun Клэр О'Райли (Clare O’Reilly) самостоятельно заключила себя под домашний карантин из-за распространения коронавируса на территории Великобритании. Она пробыла в таком положении пять дней и поделилась впечатлениями об изоляции.

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