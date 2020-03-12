Журналистка пробыла под карантином из-за коронавируса и поделилась впечатлениями

Журналистка британского таблоида The Sun, 41-летняя Клэр О'Райли (Clare O’Reilly) самостоятельно заключила себя под домашний карантин из-за распространения китайского коронавируса на территории Великобритании. Она пробыла под карантином пять дней, после чего поделилась впечатлениями об изоляции на страницах издания.

Проживающая в городе Плимут журналистка отметила, что старалась соблюдать все требования властей, а также вела дневник, в котором записывала свои действия. В доме она находилась вместе с тремя детьми и мужем, но была изолирована в одной комнате.

Первый день О'Райли спокойно провела в комнате, посмотрев телевизор, почитав книгу, которую не могла закончить с Рождества, а также посмотрела сериалы на Netflix. После посещения ванной и туалета автор материала, согласно требованию властей, чистила все поверхности, к которым прикасалась.

С супругом журналистка общалась только через дверь. Для приема пищи она пользовалась сервисами доставки еды и просила мужа оставить блюдо у входа в комнату. При этом далеко не всегда курьеры понимали ее обеспокоенность из-за контакта и требовали лично выйти, чтобы подписать подтверждение о доставке.

Женщина заметила, что из-за невозможности выйти на улицу ее единственным окном в мир стал интернет, а в особенности — социальные сети. О'Райли пояснила, что уже примерно через три дня почувствовала появление тревоги от постоянно нахождения в четырех стенах.

По окончанию эксперимента британка подчеркнула, что хотя и не чувствовала одиночества, совершенно не хотела бы снова оказаться в такой изоляции от близких. Журналистка заключила, что теперь куда серьезнее относится к угрозе заражения.

Ранее врач из Канады Абду Шаркави (Abdu Sharkawy) опубликовал пост, в котором раскрыл свой главный страх перед китайским коронавирусом. За несколько дней публикация в Facebook собрала около 1,4 миллиона репостов, сделав доктора народным любимцем.

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