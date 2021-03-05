Пушку российского Су-57 испытали на видео

Наземные испытания 30-миллиметровой пушки Грязева — Шипунова (ГШ-30) российского истребителя пятого поколения Су-57 попали на видео. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

The Drive отмечает, что выдвижное орудие размещено справа над крылом. Издание напоминает, что в базовой версии ГШ-30 способна производить до 1,5 тысячи выстрелов в минуту. Согласно данным The Drive, выдвижная пушка покрыта аэродинамическим обтекателем, обеспечивающим радиолокационную малозаметность.

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В марте журнал Popular Mechanics, обративший внимание на видео полета четырех Су-57, размещенное на YouTube, написал, что данные истребители издают «ужасающий крик».

В феврале издание The Drive написало, что компактная гиперзвуковая ракета, размещаемая во внутреннем отсеке российского истребителя пятого поколения Су-57, могла бы «изменить правила игры».

В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.

В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.