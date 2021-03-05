В США российского «Дмитрия Донского» назвали пугающим подводным монстром

Российские (советские) атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 941 типа «Акула» из-за своих размеров пугают, пишет Popular Mechanics.

Данные субмарины, являющиеся крупнейшими в мире, американский журнал называет «субмаринами-монстрами» и «настоящими левиафанами времен холодной войны». Издание отмечает, что АПЛ проекта 941 типа «Акула» более чем в 1,5 раза длиннее футбольного поля и в три раза шире среднего американского дома.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

Popular Mechanics пишет, что из нескольких построенных в СССР подобных субмарин на вооружении Военно-морского флота (ВМФ) России остался только ТК-208 «Дмитрий Донской», который ожидает списание. Издание отмечает, что в настоящее время вводятся в строй подводные лодки проекта 955 типа «Борей», одна из которых также получила название «Дмитрий Донской».

В январе обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин написал, что ВМФ России через пять лет планирует списать в утиль последнюю действующую АПЛ ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», которую за «бытовые изыски» (сауну и бассейн) прозвали плавучим «Хилтоном».

В том же месяце журнал «Завод», ссылаясь на генерального директора «Севмаша» Михаила Будниченко, написал, что две субмарины проекта 955А типа «Борей-А», контракт на строительство которых с Минобороны России был заключен в июле 2020 года, будут названы «Дмитрием Донским» и «Князем Потемкиным».