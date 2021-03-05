Девушка опубликовала фото с глубоким декольте и спровоцировала ярость женщин

Девушка опубликовала фото в откровенном наряде, спровоцировала ярость женщин и заработала паническую атаку. Об этом сообщает The Sun.

На размещенном кадре 20-летняя Эмили Хоторн (Emily Hawthorne) рекламирует ресторан японской кухни Maki & Ramen. Блогерша попозировала в черном топе с длинным рукавом и глубоким декольте. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте заведения.

По словам героини, она расстроилась, прочитав комментарии под фотографией: «Количество мерзких вещей, которые обо мне писали, было действительно шокирующим. Меня физически трясло. У меня был приступ паники».

Подписчики стыдили девушку за ее внешний вид. «Я думаю, что это слишком провокационное декольте для того, чтобы просто поесть суши. Но это, конечно, твое дело, что будет плавать в твоей тарелке, курица!», «Ты могла бы одеться», «Я не могу понять, ей нравится еда или нет, она выглядит несчастной», «Ты выглядишь как ненастоящий человек», — высказывались юзеры.

Хоторн добавила, что большинство негативных комментариев оставляли женщины. «Меня всегда учили, что женщины должны поддерживать друг друга, поэтому видеть их комментарии было еще ужаснее», — подчеркнула блогерша.

Ресторан Maki & Ramen поддержал девушку в комментариях под постом: «Как команда, полностью состоящая из женщин, мы хотели бы надеяться, что каждая из нас будет вправе обедать у себя дома в таком виде, в котором нам комфортно, не получая в свой адрес комментариев осуждающего или уничижительного характера».

Ранее Ирина Шейк показала декольте на новом селфи и порадовала фанатов. На размещенном в сети фото 35-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами, в черном топе с декольте и мини-юбке.